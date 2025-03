O objetivo era "combater o tráfico de estupefacientes e outros crimes conexos que têm vindo a verificar-se entre a comunidade reclusa", referem em comunicado enviado às redações.

"A ação policial, desenvolvida por inspetores da PJ com colaboração do Grupo de Intervenção e Segurança da Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, traduziu-se na realização de 18 buscas, em cumprimento de mandados emitidos por um juiz do Tribunal de Instrução Criminal da Comarca de Porto Este, com o objetivo de recolher elementos de prova e garantir a segurança da comunidade prisional", referem.

Em causa está uma investigação relativa a crimes de tráfico e outras atividades ilícitas, designadamente ofensas à integridade física, extorsões e ameaças, que visam vários reclusos, envolvidos na distribuição e consumo de substâncias psicotrópicas.

A operação permitiu apreender diversa documentação, telemóveis e outros artigos proibidos, bem como vários papéis suspeitos de estarem impregnados com canabinoides sintéticos, que vão agora ser submetidos a exames laboratoriais para confirmação.

A PJ refere que nos últimos meses têm aumentado consideravelmente o número de apreensões de drogas neste Estabelecimento Prisional, em especial de drogas sintéticas que, com efeitos extremamente nefastos e muitas vezes imprevisíveis para a saúde humana, ameaçam seriamente a integridade física e psíquica dos consumidores.