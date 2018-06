O presidente da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares, Alexandre Lourenço, disse hoje à Lusa que “o impacto a partir de 1 de julho equivale a 12,5% dos contratos individuais de trabalho”, sendo que contratar 2.000 profissionais “fica bastante aquém do impacto”.

Alexandre Lourenço lembra que ainda nem sequer foi neutralizada a situação de passagem das 40 para as 35 horas de trabalho ocorrida em 2016.

O ministro da Saúde disse na quarta-feira no parlamento que pelo menos dois mil profissionais de saúde serão contratados a partir do próximo mês na primeira vaga de recrutamento para cobrir as necessidades da passagem de trabalhadores às 35 horas semanais.

Adalberto Campos Fernandes foi questionado várias vezes pelos deputados sobre a quantidade de profissionais que o Governo está a planear contratar para cobrir as necessidades que resultam da passagem de enfermeiros, assistentes e técnicos das 40 para as 35 horas de trabalho semanais, a partir de 1 de julho.