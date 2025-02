Em comunicado, a PJ explicou que, no âmbito desta operação de prevenção e deteção criminal naquele setor de atividade, levada a efeito na semana passada, foram realizadas “cinco notificações para apuramento da proveniência de inúmeros artigos com metais preciosos”.

Estas podem “resultar na instauração de vários processos de contraordenação pela prática de contraordenações consideradas como muito graves”, realçou a polícia de investigação criminal.

“Os valores das coimas, por incumprimento das obrigações legais para com a PJ, podem atingir os 90 mil euros por cada contraordenação”, precisou, sem revelar mais pormenores sobre a operação.

Nesta ação, estiveram envolvidos inspetores da PJ e elementos da Imprensa Nacional Casa da Moeda, assim como peritos em marcas de contrastaria e toques de metais e pedras preciosas.

No comunicado, a Judiciária lembrou que, no plano da prevenção, os operadores económicos têm o dever de comunicar a esta Polícia as transações efetuadas.

“Esta comunicação deve ser efetuada através do endereço eletrónico da unidade territorialmente competente da PJ, para que possam ser identificados precocemente os crimes de branqueamento de capitais e criminalidade organizada”, notou.