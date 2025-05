Segundo a PJ, os crimes ocorreram numa cidade do Estado de São Paulo em 2023, altura em que várias vítimas foram ameaçadas e chantageadas com a divulgação de imagens de conteúdos íntimos.

As imagens eram obtidas “de forma dissimulada” e as vítimas ameaçadas com a sua divulgação caso não pagassem “quantias elevadas, para evitar o conhecimento público de situações de cariz sexual, tidas como comprometedoras”.

A Unidade de Informação Criminal da PJ localizou e deteve o estrangeiro de 24 anos procurado pelas autoridades judiciárias brasileiras na sequência da condenação por ‘sextortion’.

O suspeito vai agora ser presente ao Tribunal da Relação de Lisboa, para aplicação de medida de coação.