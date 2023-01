Os cerca de 130 mil lisboetas com mais de 65 anos, vão ter acesso a partir de 16 de janeiro ao plano de saúde "Lisboa 65+", conforme deu nota o presidente da Câmara de Lisboa no dia 04 de janeiro.

No início do ano, o balanço fornecido por Carlos Moedas era de "500 pessoas" inscritas. O desejado é alcançar "os 130 mil lisboetas que têm mais de 65 anos”, declarou o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, na altura.

O "Lisboa 65+" conta com 175 farmácias aderentes das 250 que existem em Lisboa.

Os beneficiários do “Lisboa 65+” podem ter, de modo gratuito, acesso a teleconsultas de medicina geral e familiar, assistência médica ao domicílio em caso de necessidade e transporte em ambulância. O processo de inscrição arrancou em 21 de dezembro, através das farmácias aderentes ou através da página na Internet: 65mais.lisboa.pt.

“A partir do dia 16 de janeiro [hoje], as pessoas podem telefonar, já têm o acesso direto ao médico, e esse médico vai falar com a pessoa, vai ver se é preciso ir a casa, isso é um acesso direto, 24 horas por dia, 365 dias”, referiu Carlos Moedas na visita a uma das farmácias aderentes no início de janeiro.

