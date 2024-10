O Plano Estratégico de Desenvolvimento Turístico e de Marketing (PEDTM) do concelho de Tavira, apresentado na Biblioteca Municipal Álvaro de Campos, vai agora estar em discussão pública por um período de 30 dias, até 18 de novembro, e contém “bases consolidadas, estudadas, que permitem a tomada de decisões para traçar o caminho do município para os próximos anos”, afirmou a presidente da Câmara de Tavira, Ana Paula Martins.

Ana Paula Martins disse à agência Lusa que o plano concluiu que Tavira é “destino turístico bastante completo”, que tem “o sol e mar consolidado”, mas dispõe de “todas as condições para trabalhar a questão da sustentabilidade e ter um destino turístico na vertente do ‘slow living’ [viver devagar, traduzido do inglês]”.

A aposta do concelho tem de estar focada “mais na qualidade e na oferta de qualidade, do que propriamente nos números”, considerou a autarca, sublinhando que foram identificadas “potencialidades” de desenvolvimento em áreas como o turismo de natureza e a Dieta Mediterrânica, classificada como património imaterial da humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e da qual Tavira é comunidade representativa em Portugal.

É preciso “apostar mais nessa promoção e tentar que os turistas percebam que realmente é um património com reconhecimento da UNESCO”, disse Ana Paula Martins, salientando que o plano pretende também “melhorar ainda mais a oferta proporcionada aos turistas” por via de “uma série de investimentos que devem ser ponderados, de acordo com as prioridades”.

“A necessidade de uma infraestrutura náutica ou a requalificação de alguns espaços, públicos e privados, poderão ser objetivos importantes para melhorar essa oferta de qualidade”, exemplificou a autarca, frisando que o município dispõe agora de “programas de ação para o horizonte temporal de cinco anos” do plano.

Algumas destas iniciativas vão precisar de “atração de investimentos e da aposta em parcerias com privados”, disse ainda Ana Paula Martins, destacando que o concelho conta agora com “um trabalho bastante completo, desenvolvido pela Universidade do Algarve”, que traz “validação científica” à tomada de decisão.

A intervenção ao nível dos mercados emergente, como os Estados Unidos, e a “aposta na divulgação junto de operadores” que trabalham coma América do Norte, uma maior atenção e programação para um público familiar crescente ou uma sensbilização cada vez maior para a escassez hídrica estão também previstas, assinalou.

“Temos muito turismo sénior, mas começam-se a ver muitas famílias, com filhos pequenos, e temos de pensar como encontramos também ofertas para tornar o concelho mais acolhedor para as famílias”, acrescentou Ana Paula Martins.

A preparação de um PEDTM para o concelho de Tavira estava prevista na candidatura do projeto “Tavira com a Dieta Mediterrânica – Um destino turístico sustentável” ao programa do Turismo de Portugal “Valorizar – Linha de apoio à sustentabilidade” e o trabalho foi desenvolvido pela Universidade do Algarve, contextualizou o município.

“É um documento fundamental na implementação das políticas de turismo, uma das grandes apostas do município, e foi elaborado com a colaboração de diversas parcerias, num trabalho conjunto que teve como finalidade definir ações concretas para a evolução e promoção turística do concelho”, caracterizou o município.