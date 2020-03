Em resposta a uma pergunta dos deputados sobre a capacidade de resposta das instituições, o ministro do Ensino Superior disse que "os planos de contingência estão todos ativos" nas instituições de ensino superior, que incluem universidades, institutos politécnicos e escolas.

Manuel Heitor admitiu que, em "tempo oportuno" e caso seja necessário, de acordo com a evolução epidemiológica da Covid-19 em Portugal, poderão ser consideradas medidas como o eventual prolongamento do ano académico, a recalendarização do concurso nacional de acesso ao ensino superior ou a extensão do período das bolsas de investigação científica.

As medidas foram sugeridas pelo BE, depois das universidades de Lisboa, Coimbra e Minho terem optado por suspender as aulas presenciais para evitar possíveis contágios.

"Ainda estamos numa fase precoce", afirmou Manuel Heitor, que foi hoje ouvido em audição regimental na Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto.

Segundo o ministro, existe um "comando único ao nível das autoridades de saúde" e que a orientação que as universidades e os politécnicos têm é que só encerram os estabelecimentos por ordem da Direção-Geral da Saúde.