Este sábado vem acompanhado por uma "descida da temperatura máxima no interior e no Algarve" e o céu vai ter "períodos de muita nebulosidade, apresentando-se geralmente muito nublado até início da manhã".

O IPMA alerta também para "períodos de chuva fraca ou chuvisco no litoral oeste até início da manhã" e para "aguaceiros, por vezes fortes, especial no interior e durante a tarde, que podem ser ocasionalmente de granizo e acompanhados de rajadas fortes".

Há ainda "condições favoráveis à ocorrência de trovoadas em especial a partir da tarde" e, antes disso, "possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais".

O vento vai ser "fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante oeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas, rodando para o quadrante leste no final do dia".

De acordo com o IPMA, os distritos de Bragança, Viseu, Vila Real, Guarda, Castelo Branco, Coimbra, Portalegre, Évora, Beja e Faro vão estar sob aviso Amarelo entre as 09:00 e as 21:00 de hoje, devido à previsão de aguaceiros fortes e trovoadas.

O aviso Amarelo para os 10 distritos portugueses diz respeito à previsão de precipitação, com aguaceiros, por vezes fortes, e ocasionalmente de granizo e acompanhados de rajadas fortes, além da trovoada que se prevê frequente e dispersa.

Regista-se também este sábado uma "descida da temperatura máxima no interior e na costa sul do Algarve". As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 12 graus Celsius (na Guarda) e os 17 graus (em Lisboa, Santarém e Setúbal) e as máximas entre os 18 (na Guarda) e os 27 (em Santarém e Setúbal).

Quanto ao estado do mar, a Costa Ocidental vai ter ondas de noroeste com 1 a 2 metros, com a temperatura da água do mar a rondar os 15/18ºC. Já na Costa Sul, as ondas serão inferiores a 1 metro e a temperatura da água atinge os 19/21ºC.

Aviso amarelo continua no domingo

Para domingo, o IPMA colocou também em aviso Amarelo os distritos de Leiria, Lisboa, Santarém e Setúbal, que se juntam a Viseu, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre, Évora, Beja e Faro.

O aviso Amarelo vai estar ativo entre as 09:00 e as 18:00, igualmente devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes e, ocasionalmente, de granizo e acompanhados de rajadas fortes, além de trovoada, frequente e dispersa.

(Notícia atualizada às 09h10)