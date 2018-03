O evento, denominado ‘O Pinhal é a nossa bandeira’, que além da plantação das árvores, oferecidas por diversas empresas e entidades, também inclui a “formação da bandeira nacional humana”, com chapéus-de-chuva, decorrerá no dia 25 de março, “mantendo-se o mesmo horário, entre as 09:00 e as 13:00”.

A plantação, que irá decorrer no talhão 256 do Pinhal de Leiria, ao longo de cerca de 30 hectares, que foi destruído pelo incêndio de 15 de outubro de 2017, pretende assinalar o Dia Mundial da Árvore e ajudar a reflorestar o Pinhal de Leiria, dizimado em mais de 80% pelo fogo de 2017.

Tendo como parceiros estratégicos o Exército Português e a Força Aérea, o evento "O Pinhal é a Nossa Bandeira" é organizado pelas empresas de produção de eventos 'It's Happening' (Marinha Grande) e 'Agency Model's' (Leiria) e coorganizada pela Câmara Municipal da Marinha Grande.