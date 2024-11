As alterações climáticas são um problema atual e um tema recorrente nas edições da Web Summit. Este ano, em Lisboa, são várias as startups que apresentação algumas soluções para a redução das emissões de carbono.

Uma delas vem de Belgrado, na Sérvia, onde Mihajlo Jovanovic, um dos fundadores da Nature Plant, arranjou uma maneira de todos nós ajudarmos à causa, neste caso plantando uma árvore.

"A ideia de plantar árvores não é nova e estamos todos a fazer por isso, há muito que se sabe que as árvores são importantíssimas para a redução das emissões de carbono. O que queremos fazer é que este movimento cresça, queremos que as pessoas se sintam ligadas a esta causa", começa por explicar Mihajlo, explicando depois o conceito do seu projeto.

sérvia

"A ideia é a pessoa comprar a planta e depois fornecemos ao longo do tempo todos os detalhes sobre a mesma, desde a localização GPS exata da árvore, quem a comprou e plantou e depois com UM QR Code único poderá vir a verificar a sua plantação e o sucesso na redução das emissões de carbono ao longo dos tempos", afirma o CEO, salientando depois o que a empresa pretende com as pessoas que plantam estas árvores.

"Queremos, essencialmente, um efeito cascada. Queremos plantar árvores nos principais locais que precisam de ajuda imediata na redução de emissões de carbono. Depois de plantar esta árvore, pretendemos que as pessoas partilhem esta causa, a sua causa, nas redes sociais, de forma a incentivarem outras pessoas a fazer o mesmo. Ao fazer isto, não apenas está a mostrar aos outros o bem que está a fazer pelo mundo, como também pode inspirar outras pessoas a fazer o mesmo e a tornar o mundo mais sustentável", referiu.

Uma pessoa cria em média uma pegada de carbono de quatro toneladas. Cada árvore pode absorver cerca de 0,225 toneladas de carbono por ano, ajudando a compensar os danos e a apoiar ecossistemas mais saudáveis. Tornarmo-nos neutros em carbono é crucial para abrandar as alterações climáticas e salvaguardar o nosso futuro.

Resumindo, será necessário que cada pessoa plante pelo menos 40 árvores para compensar esta emissão.