Um participante exibe um cartaz onde se lê "Só Não Há Dinheiro Para Os Polícias!" durante a jornada de protesto dos elementos da PSP e da GNR com o objetivo de "sensibilizar todos os cidadãos para a problemática da não atribuição do suplemento de risco aos polícias da PSP e militares da GNR", junto ao Palácio da Ajuda, local onde decorreu a reunião do Conselho de Ministros, em Lisboa, 15 de julho de 2021.

ANTÓNIO COTRIM/LUSA