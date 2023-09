“Trata-se de um trabalho muito substantivo já feito sobre as relações da Austrália relativamente ao nosso futuro económico com o Sudeste Asiático”, disse Anthony Albanese numa intervenção no Parlamento australiano antes de partir para a capital indonésia.

A estratégica económica, uma agenda que se estica até 2040, abrange o comércio regional e setores como a agricultura, recursos naturais, energias renováveis, educação e formação.

Pretende, segundo Albanese, aumentar a prosperidade da Austrália e os padrões de vida em toda a região, tendo sido desenvolvida pelo ex-banqueiro Nicholas Moore em consulta com líderes empresariais e académicos.

“Anunciarei [em Jacarta] os primeiros passos que estamos a dar para implementar a estratégia”, disse Albanese que, além da cimeira da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) com a Austrália, tem vários encontros bilaterais agendados.

A agenda confirmada prevê encontros com o Presidente indonésio, Joko Widodo, com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e com o seu homólogo timorense, Xanana Gusmão.

Um dos assuntos na agenda da reunião com Xanana Gusmão será a questão da cooperação económica e, neste quadro, a questão do desenvolvimento dos campos petrolíferos do Greater Sunrise no Mar de Timor.

Em entrevista à Lusa esta semana, Xanana Gusmão mostrou-se otimista de soluções, na primeira metade de 2024, para o projeto, que aguarda para as próximas semanas um estudo sobre as várias opções de desenvolvimento, pedido pelo consórcio que gere o Greater Sunrise, onde a petrolífera timorense TIMOR GAP detém a maioria do capital.

“Estou otimista num acordo no início de 2024. Estou confiante com este novo Governo australiano”, disse Xanana Gusmão.