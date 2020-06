“Francamente, penso que muitas destas questões ainda são prematuras”, afirmou Johnson, após ser questionado por jornalistas durante a conferência de imprensa diária do governo sobre a crise.

Esta tarde, durante uma sessão com a comissão parlamentar de Ciência e Tecnologia, o professor de matemática aplicada à biologia da universidade King’s College, Neil Ferguson, afirmou que o número de mortes causadas pelo coronavírus no Reino Unido poderia ter sido reduzido para metade se o confinamento tivesse sido introduzido uma semana antes.

Ferguson faz parte de um grupo de cientistas que aconselham o governo sobre a covid-19 e foi um dos autores do modelo matemático levou o para o governo precipitar o confinamento para 23 de março, e hoje vincou que as decisões foram tomadas com base na informação disponível na altura.

“A epidemia [número de infetados] estava a duplicar a cada três a quatro dias antes da introdução de intervenções de confinamento. Se tivéssemos introduzido as medidas de confinamento uma semana antes, teríamos reduzido o número final de mortos em pelo menos metade”, afirmou.

O cientista disse que a aceleração de casos de contágio aconteceu porque milhares de infetados que chegaram de Espanha e França não foram identificados imediatamente na altura.