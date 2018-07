O parlamento discute na sexta-feira um projeto de lei do partido Pessoas, Animais, Natureza (PAN) para acabar com as touradas em Portugal.

Segundo o deputado do PAN, André Silva, querer o fim da tourada "é o sentimento geral da sociedade portuguesa, o que se sente na rua, o que se sente nas redes sociais".

Já do lado dos aficionados, a associação Prótoiro acusa o PAN de uma "tentativa desesperada de ganhar visibilidade" e de fazer com este projeto um "folclore mediático" por trás do qual há uma vontade "demagógica e antidemocrática".

Desde o início deste ano, alguns eventos que tinham no seu cartaz espetáculos ligados à tauromaquia deixaram de os ter, como foram os casos das Queimas das Fitas de Coimbra e de Évora, onde se costumavam realizar garraiadas.

No caso de Coimbra, a retirada da garraiada do programa oficial surgiu depois de 70% dos estudantes terem decidido acabar com este evento, num referendo realizado em março.

Em Évora realizou-se também um referendo, no qual, dos 1.086 alunos que participaram, 667 votaram pelo fim da garraiada, contra os 405 que defenderam a sua continuidade.