As concentrações de pólenes no ar vão estar nos próximos sete dias com níveis moderados nas regiões Norte de Portugal continental e baixos nas restantes regiões e na Madeira e Açores, segundo a Sociedade de Alergologia.

De acordo com o Boletim Polínico da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica (SPAIC), entre hoje e dia 02 de agosto, estão previstos níveis moderados para as regiões do norte e baixos para as restantes regiões do Continente e para os arquipélagos da Madeira e dos Açores.

“O pólen presente na atmosfera pertence essencialmente a plantas de floração tipicamente de verão, algumas gramíneas, eucalipto, castanheiro, palmeira e ervas parietária, tanchagem e quenopódio”, é referido no boletim.

A SPAIC informa ainda que “nesta altura do ano, assiste-se a uma tendência para redução dos níveis de pólen na atmosfera em todas as regiões do país”.

O Boletim Polínico efetua a divulgação semanal dos níveis de pólenes existentes no ar atmosférico recolhidos através da leitura de postos em várias regiões do país.