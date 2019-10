A Operação, denominada “Armadeira”, levada a cabo pela PF em colaboração com membros do Ministério Público Federal (MPF) vinculados à Operação Lava Jato, visa desarticular uma organização criminosa que alegadamente atuava dentro da Receita Federal, e que tinha como finalidade a prática de crimes de corrupção e branqueamento de recursos financeiros.

“A investigação contou com o auxílio da própria Receita Federal e do MPF, tendo-se iniciado quando um colaborador da Operação Lava Jato foi instado a pagar determinada quantia para não ser autuado num procedimento fiscal. A partir daí, as investigações constataram a existência do uso de informações privilegiadas para beneficiar terceiros e de património dissimulado”, disse a PF no seu ‘site’.

De acordo com o MPF, o principal alvo é o auditor Marco Aurélio Canal, apontado como o chefe da quadrilha, e que foi preso preventivamente.

Marco Canal era supervisor nacional da Equipa Especial de Programação da Lava Jato, maior operação contra a corrupção no país. Contudo, a equipa do suspeito só atuava depois das operações da Lava Jato serem efetuadas, para cobrar o imposto devido pelos investigados, sem ter contacto direto com os procuradores.

Segundo o Ministério Público, ao conhecer as informações, Canal e o seu grupo, em vez de cobrar as multas determinadas pelos seus superiores do fisco, negociaram subornos com os investigados.