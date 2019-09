O casal e outras três pessoas foram detidas durante uma operação do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro por suposta participação num esquema de corrupção da Odebrecht que sobrevalorizou contratos públicos para programas populares de habitação da Prefeitura da cidade de Campos dos Goytacazes, localizada no estado do Rio de Janeiro.

Rosinha Garotinho foi eleita prefeita de câmara e governou a cidade de Campos dos Goytacazes duas vezes (entre os anos de 2009 e 2017).

Segundo relatos de envolvidos no caso investigado pela força-tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro que firmaram acordo de colaboração premiada (confissão de crimes em troca da diminuição da pena) com a Justiça, os dois ex-governadores desviaram 50 milhões de reais (10,9 milhões de euros) dos cofres públicos de Campos dos Goytacazes.

Os detalhes foram revelados pelos antigos executivos da Odebrecht Leandro Andrade Azevedo e Benedicto Barbosa da Silva Júnior.

Os ex-governadores foram detidos hoje de manhã na sua residência no bairro do Flamengo, na cidade do Rio de Janeiro.