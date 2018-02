Seis pessoas foram hospitalizadas — duas em estado crítico — na sequência de uma explosão seguida de incêndio ocorrida no domingo à noite numa loja na Hinckley Road, em Leicester, Inglaterra,

Uma violenta explosão numa loja ao início da noite deste domingo, em Leicester, no centro de Inglaterra, foi confirmada pela polícia local, após serem recebidas várias chamadas a reportar um rebentamento de grandes dimensões. A cidade localiza-se aproximadamente a 180 km de Londres.

O alerta foi dado cerca das 19:03, tendo sido enviados para o local seis carros de combate às chamas. Mais tarde, pelas 22:55, o serviço de emergências de Leicester informava, através do Twitter, naquele que viria a ser o último balanço da noite referente ao incidente, que seis pessoas — duas em estado crítico — foram transportadas para o Hospital Royal Infirmary.

As autoridades encerraram os acessos ao local, nomeadamente na Carlisle Street e parte da Hinckley Road. Foi feito igualmente um apelo à população para que não se aproximasse da área. Avança o jornal local Leicester Mercury que 60 casas nas imediações foram quase de imediato evacuadas por precaução e que mais de 180 se encontram sem eletricidade por tempo indeterminado.

Segundo os meios de comunicação ingleses, existiu uma explosão de grandes dimensões, seguindo-se uma derrocada de um prédio de dois andares.

Não são conhecidas, para já, as causas da explosão. Ainda assim, tem havido alguma especulação, tanto nas redes sociais, como nos órgãos de informação, se este incidente está ou não relacionado com um possível ataque terrorista. Todavia, a polícia de Leicestershire, de acordo com Leicester Mercury, já veio indicar que nada, até ao momento, aponta para esse cenário.

"A origem da explosão será alvo de uma investigação conjunta entre a polícia e o corpo de Incêndios e Resgate de Leicestershire. Queríamos pedir aos media e ao público para não especular sobre as circunstâncias que envolvem o incidente; a este ponto, não existe indicação que esteja relacionado com terrorismo", esclareceu um porta-voz.

"Houve um enorme bang que fez abanar toda casa"

Kat Pattison, que mora nas imediações do local, ao britânico The Guardian, relatou o que se passou.

"Houve um enorme bang e toda a casa abanou. Se não tivesse havido o bang, teria pensado que era sismo. Não podia acreditar", disse.

Em declarações ao inglês Leicester Mercury, um habitante descreve a violência do rebentamento. "Nunca na minha vida vi algo assim", afirmou Tom Mellors.

Outro morador, Graeme Hudson, que não vive muito longe do local, contou à agência de notícias AFP, que ouviu uma grande explosão que o deixou perturbado.

"Foi muito assustador", declarou. "Moro a cinco minutos [do local da explosão], mas senti o abano na minha casa. Saí e vi muito fumo e chamas muito altas. Fui rapidamente para o local para ver o que estava a passar", continuou, acrescentando que "não fiquei muito tempo, porque temia pela segurança do meu filho de 11 anos".

Tracey Bradshaw, de 56 anos, revelou que não "viu o que se passou esta noite", mas que o "sentiu".

"Estava na minha cozinha e ouvi uma explosão ruidosa e toda a casa abanou. Primeiro, pensei que se tinha passado alguma coisa [no andar de cima], mas depois olhei pela janela e não vi nada", contou.

Nas redes sociais, fotos e vídeos mostram um prédio em chamas e destroços a cobrir a rua onde decorreu o incidente.

Última atualização às 23:18