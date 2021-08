De acordo com o jornal Irish Times, que apenas identifica a vítima como "uma mulher portuguesa", o mais recente ataque ocorreu na noite de quarta-feira, sendo visível duas fotografias no artigo, uma com as janelas partidas e outra com a cozinha vandalizada.

Segundo o jornal, a casa na Avenida Woodvale, no norte de Belfast, foi atacada na quarta-feira por nove homens com máscaras e empunhando martelos, pelas 10:00 da noite.

Em declarações citadas pelo Irish Times, a portuguesa confirmou outro ataque, na Avenida Ainsworth, no oeste de Belfast, há menos de um mês, no qual foi agredida por um dos atacantes: "Ele disse-me para voltar ao meu país, só que, bem, o meu país é o Reino Unido, e se eu não fosse rapidamente todas as janelas da nossa casa iam ser partidas e isso aconteceu".

A portuguesa, que afirma que os ataques foram feitos pelo mesmo grupo, está em casa de amigos e disse que ia colocar as duas casas à venda.

"Eu vivo aqui há vários anos e tenho cidadania britânica, vivi em Inglaterra e mudei-me para a Irlanda do Norte, mas parece que não sou bem-vinda", concluiu.

De acordo com as autoridades, "o incidente está a ser tratado como um crime de ódio racialmente motivado, e as investigações estão em curso".