Em conferência de imprensa, a polícia de Hong Kong revelou que disparou gás lacrimogéneo por mil vezes e cerca de 160 balas de borracha, durante o mesmo período.

Os protestos de hoje interromperam o metropolitano da cidade e levaram ao cancelamento de mais de 200 voos, enquanto manifestantes se espalharam pelo território, bloqueando várias estradas.

A polícia de choque deteve dezenas de manifestantes antigovernamentais e usou gás lacrimogéneo no bairro de Wong Tai Sin, visando dispersar manifestantes que bloqueavam uma estrada.

As autoridades voltaram a disparar gás lacrimogéneo nas imediações da sede do governo local, onde manifestantes atiravam ovos e tijolos contra o edifício e tentavam furar as barreiras colocadas pela polícia.

A líder do executivo de Hong Kong disse que a cidade está “à beira de uma situação muito perigosa” devido aos protestos, mas o Governo está determinado em garantir a ordem pública.

No dia em que se realizou uma greve geral convocada pelo movimento pró-democracia e que está a causar grandes perturbações nos transportes, Carrie Lam sublinhou que as ações de protesto estão a atingir sobretudo a classe trabalhadora, a desafiar o princípio “um país, dois sistemas” e a prosperidade da cidade, onde se vive o caos e a violência.