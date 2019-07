Grandes barreiras de contenção foram colocadas junto às esquadras do Distrito Ocidental, na zona de Sheung Wan e de Central, e a fixação do pavimento das ruas foi reforçada para impedir que seja arrancado e arremessado, indicou.

Os manifestantes foram autorizados a concentrarem-se no jardim Chater, no centro da cidade, mas as autoridades recusaram autorizar a marcha até ao parque Sun Yat Sen em Sheung Wan, perto do Gabinete de Ligação do Governo Central em Hong Kong, acrescentou a rádio pública.

A polícia chegou a propor um trajeto alternativo, mas a organização do protesto rejeitou a proposta, referiu a RTHK.

No domingo passado, os manifestantes concentraram-se no exterior do Gabinete de Ligação e lançaram tinta e ovos contra o símbolo da China.

No sábado, pelo menos 23 pessoas ficaram feridas, duas das quais com gravidade, e 11 foram detidas durante a manifestação em Yuen Long, no noroeste do território, que se realizou apesar de ter sido proibida pelas autoridades, de acordo com meios de comunicação social locais.