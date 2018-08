A polícia londrina afirmou hoje que o incidente com um automóvel junto ao Parlamento, no Palácio de Westminster, foi aparentemente um ato intencional e não um acidente.

O condutor do veículo foi detido sob suspeita de ato terrorista e não está a colaborar com as autoridades, disse à imprensa o comissário da polícia Neil Basu.

O comissário adiantou que não foram identificados outros suspeitos.

O Governo britânico vai reunir hoje o seu comité de emergência para analisar o que as autoridades descrevem como um suposto incidente terrorista junto do parlamento.

Um homem conduziu hoje um automóvel contra as barreiras de segurança frente ao parlamento, atropelando peões e ciclistas que circulavam no local.

Duas pessoas ficaram feridas, mas não correm risco de vida.

O condutor do automóvel, um homem com perto de 30 anos, foi detido no local sob suspeita de ato terrorista.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, elogiou os serviços de emergência britânicos pela “resposta imediata e corajosa” ao incidente.