De acordo com as mesmas fontes, De Croo, primeiro-ministro em exercício desde as legislativas de 9 de junho, estava ausente do seu gabinete.

As autoridades belgas abriram um inquérito ao incidente do qual não resultaram quaisquer vítimas.

Hoje de manhã, um homem aproximou-se da residência oficial do primeiro-ministro, tendo ameaçado os militares presentes no local, que neutralizaram o suspeito até à chegada da polícia, segundo as informações disponibilizadas pelas autoridades.

A rua de la Loi, onde está instalada, no número 16, a residência oficial do primeiro-ministro, é uma das mais movimentadas da capital belga e que alberga vários edifícios oficiais do país e da União Europeia (UE).

Na rede social X, o primeiro-ministro deixou um agradecimento à polícia pela "eficiência demonstrada" e confessou estar “aliviado por ninguém ter ficado ferido”.

