As mortes e a violência levaram mulheres de todo o país a partilharem as suas experiências e receios de serem as próximas vítimas da violência por parte de homens, recorrendo às redes sociais através da ‘hashtag’ “#AmINext” (“serei a próxima”).

Uma petição no portal change.org, que pede a ação do Governo do Presidente Cyril Ramaphosa no sentido de permitir a pena de morte por crimes violentos contra mulheres e crianças, foi assinada por mais de 500.000 pessoas.

Da mesma forma, uma outra petição requer que o executivo sul-africano declare a violência de género como uma situação de emergência, registando mais de 400.000 signatários.

A África do Sul é um dos países mais violentos do mundo para as mulheres, registando a quarta maior taxa de mortes por “violência interpessoal”, de acordo com o portal de verificação de factos Africa Check.

O mesmo ‘site’ refere que uma mulher é assassinada a cada três horas na África do Sul.

Cyril Ramaphosa considerou que o recente registo de mortes é “um período negro” para o país.

“Continuamos amarrados por um aumento da crise de violência na África do Sul, sustentada pela impunibilidade e por um sistema social e económico que continua a levar a violência de género para outras formas de violência”, escreveu Ramaphosa na plataforma social Twitter, na terça-feira.

Ramaphosa deixou ainda um apelo “a todos os sul-africanos” para que parem a violência e o femicídio.