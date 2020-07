O incêndio no Museu Nacional terá começado com um aparelho de ar condicionado num auditório perto da entrada do edifício, de acordo com um comunicado sobre o encerramento do caso divulgado pela Polícia Federal.

O relatório pericial descartou a hipótese de que tenha ocorrido uma ação criminosa.

A polícia brasileira também informou que a conduta dos diretores do museu não constituiu negligência porque, em agosto de 2015, o Corpo de Bombeiros do estado do Rio de Janeiro iniciou uma fiscalização no local, que não foi concluída.

Após a fiscalização, o reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e a diretora do Museu Nacional iniciaram tentativas junto do Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social (BNDES) para obter recursos e revitalizar o edifício que abrigava a coleção principal, invocando, entre outros motivos, a necessidade de adequação do local ao Código de Segurança contra Incêndio.