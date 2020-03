As autoridades receiam que o ciberataque, com um vírus informático detetado no último domingo, possa afetar o sistema sanitário do país numa altura em que as unidades hospitalares estão saturadas, a tratar do aumento de pacientes infetadas com o novo coronavírus.

Segundo o diretor-adjunto de Operações da Polícia Nacional espanhola, José Ángel González, as autoridades de segurança detetaram nos últimos dias mais de 200 notícias falsas espalhados pelas redes sociais “com o objetivo de assustar a população”, mas fez uma referência especial ao facto de “ter sido detetado o envio generalizado de correios eletrónicos” com vírus informáticos “maliciosos”.

Numa conferência de imprensa, este responsável avisou em seguida que, no domingo, “foi detetado um vírus muito perigoso, destinado ao pessoal de saúde, que pretendia inutilizar todo o sistema informático dos hospitais”.

De acordo com a imprensa espanhola, trata-se do vírus ‘ransomware’ – que restringe o acesso ao sistema infetado com uma espécie de bloqueio e que cobra um resgate em criptomoedas – chamado “NetWalker” que está a ser distribuído através de um correio eletrónico que faz referência a covid-19.