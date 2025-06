A família — sete crianças nascidas entre 2007 e 2021, o pai e a mãe que estava grávida na altura — desapareceu a 15 de maio de 2024 da região de Ostrobothnia, no oeste da Finlândia, onde viviam.

Na semana passada, a polícia local notificou o público sobre este caso invulgar, pedindo informações. O caso foi notícia em todo o país.

A polícia suspeita que os pais pegaram nos filhos, que na altura do desaparecimento estavam ao cuidado dos serviços locais de proteção de menores, e partiram numa carrinha.

A polícia, que está também a cooperar com as autoridades de outros países nórdicos, acredita que a família possa ter saído do país e emitiu um mandado internacional de captura.

Hoje, quase uma semana depois de o caso ter sido tornado público, a polícia tinha recebido mais de 100 informações.

“Foram efetuadas buscas em alguns locais, mas até agora não produziram quaisquer resultados”, declarou o chefe da investigação, Tony Rauma, num comunicado esta terça-feira.

A família não deixou qualquer rasto físico ou digital, o que leva a polícia a suspeitar que alguém com uma relação com a família possa estar a escondê-los.

“São precisos recursos para sustentar uma família de dez pessoas e a polícia suspeita que uma pessoa com relações de parentesco possa estar a escondê-los.