"Demonstrando compostura, a polícia neutralizou esta manhã um indivíduo ameaçador na posse de uma faca no aeroporto Charles de Gaulle", lê-se no tweet publicado pela conta oficial do departamento da polícia de Paris.

Esta informação foi confirmada pela AFP junto de fontes do aeroporto e da polícia, que adiantam que o homem foi morto esta manhã após brandir uma faca.