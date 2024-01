De acordo com fontes contactadas pela agência Lusa, as buscas das autoridades abrangem o conselho diretivo do INEM, em Lisboa, a delegação Norte e a base logística de Gaia.

Em resposta à Lusa, o INEM explicou que as diligências que decorrem em Lisboa e no Porto estão relacionadas "com um procedimento específico de contratação de Recursos Humanos".

O instituto acrescenta que está "a colaborar com as autoridades, disponibilizando toda a documentação solicitada".

A informação foi avançada pela CNN hoje de manhã, que revelou estarem ainda em causa suspeitas de viciação nas regras da contratação pública, além de indícios dos crimes de prevaricação e falsificação de documentos na contratação de meios para o socorro médico, num inquérito a cargo do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional do Porto.