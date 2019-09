A Metropolitan Police identificou a vítima como Wilson Alexandre Garcia Varela, que vivia em Forest Gate, no este da cidade, mas que foi morto no bairro de Camden Town, perto do centro da capital britânica.

"Embora a nossa investigação esteja a avançar em ritmo acelerado, o motivo para este tiroteio permanece incerto. É difícil perceber o que poderá ter levado ao homicídio e precisamos de alguém que nos diga porque aconteceu", afirmou o inspetor chefe Simon Stancombe.

Até agora ainda não foram feitas quaisquer detenções e as investigações da polícia continuam, em torno de uma mota com duas pessoas que terá sido vista a circular e esperar algum tempo nas proximidades.

Imagens de videovigilância mostram a mota com os suspeitos a circular na zona onde foi encontrado o português e a exibir uma arma de fogo, que dispararam à queima roupa na direção do português.

Stancombe disse querer saber o motivo para Wilson Varela ter sido visado pelos disparos e questiona-se se ele seria mesmo o alvo do crime.

A polícia londrina adiantou ter recebido informações sobre o disparo de tiros em Malden Road pouco antes da meia-noite e disse que encontrou o português ferido, mas este foi declarado morto no local pouco depois, às 00:10 horas de segunda-feira.