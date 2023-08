A Polícia Marítima, que se encontra em missão no Mediterrâneo no âmbito da Operação ‘Themis’ da agência europeia FRONTEX, recebeu hoje de manhã um alerta para a existência de duas embarcações com migrantes a bordo, explicou a Autoridade Marítima Nacional (AMN), em comunicado.

“À chegada ao local, os elementos da Polícia Marítima intercetaram duas embarcações com 23 homens, duas mulheres e três crianças, que apresentavam sinais de desidratação e fadiga e sem coletes de salvação”, tendo sido resgatadas para o porto de Pantelleria, onde aguardavam as autoridades italianas”, explicou a AMN.

Durante a tarde, os elementos da Polícia Marítima receberam a informação de mais uma embarcação com migrantes ao largo de Pantelleria, lançando uma operação que resultou em mais 22 pessoas resgatadas, entre elas três mulheres e nove crianças, também transportadas para Pantelleria, sublinhou ainda.

Desde junho de 2023, a Polícia Marítima já resgatou 233 migrantes, acrescentou a mesma fonte.

A Polícia Marítima está, desde 14 de junho, integrada na Operação “THEMIS”, naquela que é a sua sexta participação na missão que tem como objetivo “controlar e vigiar as fronteiras marítimas italianas e externas da União Europeia, no combate ao crime transfronteiriço”.

Desde 2017, ano em que iniciou a participação na Operação “THEMIS”, a Polícia Marítima já realizou mais de 500 missões, detalhou ainda a AMN na nota de imprensa.