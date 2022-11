Um polícia belga foi morto na quinta-feira num ataque à faca em Bruxelas, informaram as autoridades que estão a investigar os motivos para a agressão.

De acordo com uma fonte judicial há “suspeita” de terrorismo, mas os investigadores estão a reunir mais provas para ver se a teoria se verifica, disse à AFP.

A imprensa belga avança que o atacante esfaqueou dois policiais junto à estação ferroviária Gare du Nord, em Bruxelas, por volta das 18h15 (hora local). O atacante foi baleado nas pernas e no abdômen por outra patrulha policial que acorreu ao local em auxílio dos agentes.

Um dos agentes não resistiu aos ferimentos, depois de ser esfaqueado no pescoço. O outro agente e o atacante foram encaminhados ao hospital.

"As nossas forças policiais arriscam as suas vidas todos os dias para garantir a segurança dos cidadãos. O drama de hoje demonstra isso uma vez mais", escreveu o primeiro-ministro belga Alexander De Croo no Twitter.

"Os meus pensamentos estão com a família e amigos do agente falecido. A minha sincera esperança é que o seu parceiro que foi hospitalizado, esteja bem."

(*notícia atualizada às 21H29)

*com Lusa