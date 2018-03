No plano de atividades de 2018, divulgado por esta entidade que fiscaliza a atuação das polícias, a IGAI refere que o “manual de ação policial” vai ser distribuído em colaboração com as escolas das forças e serviços de segurança.

“Durante o ano de 2018 vai ser divulgada, em colaboração com as escolas da forças e serviços de segurança, a estrutura do manual procedimental da ação policial, elaborado em 2017, e que incorpora as melhores práticas policiais à luz da proteção dos direitos fundamentais”, refere o documento.

A IGAI vai também promover este ano um seminário sobre “práticas policiais e direitos humanos”, que contará com intervenção de especialistas convidados de várias áreas, como universidades, magistraturas e polícias.

Para este ano, a inspetora-geral, juíza desembargadora Margarida Blasco, traçou igualmente como um dos “objetivos estratégicos e operacionais da IGAI” a cooperação com os estabelecimentos de ensino das forças de segurança na formação dos seus elementos.