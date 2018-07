“No âmbito da sua autonomia, as instituições deram uma resposta importante aos desafios que o país enfrenta, incrementando o número de vagas numa área crucial e em que tem havido um aumento significativo do investimento”, disse à Lusa Pedro Dominguinhos, presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP).

O responsável comentava as notícias hoje divulgadas sobre as vagas no ensino superior, que registaram um aumento, ainda que residual, num ano em que foram cortadas, por determinação do Governo, as vagas em Lisboa e Porto.

Segundo os dados divulgados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), o total de vagas para ingressar nas universidades e politécnicos públicos em 2018 é de 50.852, mais 0,2% do que as 50.838 vagas de 2017, fixando-se a distribuição em 55% para as universidades e 45% para os politécnicos.

Contactado pela Lusa, Pedro Dominguinhos considerou que os politécnicos “cumpriram o seu papel na utilização de vagas para efeitos de coesão territorial”.

Em declarações à Lusa, Pedro Dominguinhos afirmou que, apesar de tudo, algumas instituições do litoral acabaram por aumentar as vagas, mas sublinhou que as instituições do interior também aumentaram as vagas em diferentes áreas.

“É difícil em apenas um ano, mas de forma gradual é possível levar mais estudantes para o interior”, sublinhou o presidente do CCISP, que frisou igualmente o aumento da procura das instituições do interior por parte dos estudantes estrangeiros.