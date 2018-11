“Penso que limitar o número de refugiados e imigrantes nos Estados Unidos é um mau sinal para o resto mundo”, declarou Susan Donovan, lembrando ainda os discursos e políticas anti-imigração que estão a ressurgir em várias partes do mundo.

A especialista, que é diretora do projeto Eurita da International Rescue Committee (IRC) e trabalha em prol dos refugiados há mais de 25 anos, falou à Lusa à margem da XIII Congresso Internacional do Conselho Português para os Refugiados (CPR), que ocorreu hoje na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

“Eu penso que a política de imigração do Presidente Trump irá voltar-se contra ele”, avaliou Susan Donovan, sublinhando que a imigração é um fator importante para a reposição da mão-de-obra no setor económico no país.

O Presidente norte-americano, no entanto, tem um forte discurso anti-imigração.

Trump elegeu mesmo o combate à imigração, nomeadamente à marcha de migrantes sul-americanos que está a caminho dos Estados Unidos, como estratégia na campanha para as eleições intercalares da passada terça-feira.

Cerca de 5.500 migrantes que partiram das Honduras a 13 de outubro em direção aos Estados Unidos chegaram na quarta-feira à Cidade do México, segundo a Comissão de Direitos Humanos daquele país.