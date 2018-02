José Manuel Bolieiro explicou que Ponta Delgada quer construir "uma central de informação para o conceito de "smart citie" que permita a racionalização dos meios disponíveis e o acesso a toda a informação com interesse no quotidiano”, seja na área da mobilidade, estacionamento, informação sobre circulação, na área do transporte coletivo de passageiros e ainda na proteção civil.

Entre os conteúdos já construídos sinalizou a criação na cidade de zona de wi-fi gratuito, uma aplicação para os utentes da rede mini-bus que permite o acompanhamento via GPS da circulação daqueles autocarros, permitindo informação on-line e ao segundo quanto às passagens.

"Há no âmbito do parqueamento tarifado uma aplicação, aliás pioneira, em Portugal para que as pessoas possam controlar o pagamento do parque através de um telemóvel em vez de estarem a colocar moedas. Além disso, aplicámos, no âmbito de uma cooperação com a Universidade dos Açores, um estudo da mobilidade sustentável para Ponta Delgada e temos com a PT um conteúdo de apoio e controlo de situações de emergência de idosos isolados", acrescentou.

O presidente do município de Ponta Delgada notou que se trata de "um conjunto de benefícios para o decisor e para os utentes em cooperação coerente entre as instituições, na área da gestão de uma cidade e de uma comunidade", seja nos domínios da saúde, educação, transportes e proteção civil.

O workshop “Mobilidade” é uma iniciativa da Câmara Municipal de Ponta Delgada e da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), através da Secção de Municípios “Cidades Inteligentes”, em parceria com a NOVA Information Management School, da Universidade Nova de Lisboa.

Segundo a autarquia, os temas abordados passam por resiliência (Portalegre), cidade com plataforma (Albufeira), mobilidade (Ponta Delgada), sustentabilidade económica e financeira (Guimarães), turismo (Funchal), edificado (Seixal) e inovação (a definir).

A tour termina com a Cimeira dos Autarcas a 11 de abril, em Lisboa.