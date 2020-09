Freguesia de Darque aponta alternativas a abate de árvores em obra em Viana do Castelo

O presidente da Junta de Freguesia de Darque, Viana do Castelo, disse existirem alternativas para a construção dos acessos ao porto de mar sem o previsto abate de árvores que hoje deveria ter começado, mas foi embargado por moradores.

Em declarações à agência Lusa, Augusto Silva adiantou que "há várias soluções que podem ser contempladas para evitar um atentado" na avenida do Cabedelo, onde hoje deveria ter sido iniciada a última fase da empreitada dos novos acessos ao porto de mar, que prevê a construção de uma rotunda após o abate de cerca de duas dezenas das 170 árvores (plátanos) existentes naquela artéria.

"Enquanto a obra não está feita estamos sempre a tempo. Depois das coisas estarem concretizadas é mais difícil e muito mais dispendioso”, disse, apontando como alternativas “a continuação da estrada até ao rio Lima, com uma inflexão à esquerda até à entrada do porto de mar, ou a construção de uma passagem aérea sobre a avenida, passando à altura da copa das árvores ou ainda a passagem da nova via pelo meio de uma urbanização situada nas proximidades, com entrada direta no porto de mar”.

Para o autarca de Darque (CDU), estas “são soluções que podem ser analisadas uma vez que ainda nada está feito".

A obra é financiada pela Câmara de Viana do Castelo e pela Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) e foi hoje embargada pelos moradores durante uma concentração convocada através das redes sociais e que chegou a juntar cerca de meia centena de pessoas, entre elas responsáveis políticos da CDU e do PSD, que discordam do abate das árvores.

O embargo extrajudicial foi anunciado cerca das 09:00 pela associação de moradores do Cabedelo, que marcou presença no protesto. Cerca das 11:15, a PSP e uma representante da Câmara de Viana do Castelo informaram a associação de moradores que o embargo ia ser cumprido, o que acabou por desmobilizar os populares que desde cerca das 08:00 se concentraram no local.

Augusto Silva adiantou que o projeto dos acessos ao porto de mar "é bem-vindo à freguesia, para retirar tráfego à Estrada Nacional (EN) 13, mas não no local em causa".

"Neste local é um atentado, não só pelo abate das árvores como também pelo trânsito que vai continuar a existir nesta zona", especificou, afirmando estar "solidário" com a contestação da população da freguesia e dos moradores naquele lugar de Darque, na margem esquerda do rio Lima.

Contactado pela agência Lusa, o presidente da Câmara de Viana do Castelo, José Maria Costa, garantiu que o município vai avançar com o pedido de levantamento do embargo da obra.

"Vamos defender o levantamento do embargo invocando o relevante interesse público da obra. É uma obra que não está a afetar nenhum bem particular, foi objeto de discussão pública, o próprio traçado está previsto no Plano Diretor Municipal (PDM) e em plano de urbanização, tendo sido sujeito a um processo de avaliação de impacto ambiental. Nós cumprirmos todos os requisitos legais", afirmou.

Segundo o autarca socialista, as árvores em causa "não estão classificadas e não são espécie protegida", pelo que considerou "não existir nenhum tipo de atentado ambiental".

"Esta situação estava perfeitamente identificada, constava dos instrumentos de planeamento municipal, aprovados em câmara e assembleia municipal. Não há nada que justifique este embargo", reforçou o autarca.

Entretanto, foi lançada na Internet uma petição pública que, cerca das 16:25, juntava mais de 1.500 assinaturas.

No documento, intitulado "Por uma alternativa ao abate de 20 plátanos na Avenida do Cabedelo - Darque - Viana do Castelo", os peticionários pedem ao presidente da Câmara a anulação daquela ação, por considerarem que aqueles exemplares "ocupam um papel ambiental crucial, atendendo à sua eficácia no equilíbrio do ecossistema".

"Bem sabemos que ainda ficam 150 Plátanos para cumprir essa função, mas não nos podemos esquecer que o abate destes 20 plátanos irá juntar-se ao abate já realizado de dezenas de pinheiros para a construção deste acesso e da destruição de algumas dunas na zona de Chafé. Sempre a somar", refere o documento.

Na petição, os signatários referem não estar "contra a evolução e a construção das melhorias do acesso ao Cabedelo", mas dizem entender que pode "existir uma alternativa mais amiga do ambiente e menos impactante na vida de todos".

"Sim, despertamos todos muito tarde para esta realidade, atendendo a existência de uma divulgação pública prévia, no entanto isso não invalida a preocupação genuína dos cidadãos e a necessidade de se tentar corrigir este erro grosseiro. A natureza não é só algo que é agradável ter. É o nosso sistema de suporte vital", sustenta o documento.