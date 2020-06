O autarca assegurou que, ao contrário do que foi referido, o município não suporta qualquer despesa de abastecimento de água ou luz, uma vez que as famílias que têm estes serviços têm contratos com as respetivas empresas (Águas do Ribatejo e EDP).

Segundo disse, perante a ocorrência da passada semana, reuniu de imediato com o comandante da GNR, que deu conta da instauração de uma queixa-crime contra os autores da agressão, estando agendada para julho uma reunião com o comando distrital da Guarda Nacional Republicana, no sentido de ser feito um reforço dos meios no concelho.

Carlos Coutinho afirmou que, no dia do incidente, a patrulha da GNR demorou 25 minutos a chegar ao local, por ter os seus elementos envolvidos noutras ocorrências, e salientou a importância da presença de patrulhas, fundamental na prevenção e na sensação de proximidade e de segurança para as populações.

Sublinhando que o município não pode ser “conivente” com atitudes violentas, o autarca afirmou que os serviços de ação social acompanham a situação destas famílias, tendo em curso a preparação de medidas de intervenção, suspensas nesta fase da epidemia da covid-19, que vão ser retomadas.

“Há aqui um problema de integração que exige uma intervenção do Estado”, disse, salientando que a questão “tem de ser tratada com o rigor que merece”, na convicção de que “todos têm direitos e deveres”.