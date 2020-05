Enquanto o primeiro-ministro britânico se prepara para lidar com a oposição na Câmara dos Comuns, uma sondagem do instituto YouGov para o jornal The Times revelou que a vantagem dos conservadores sobre os trabalhistas caiu nove pontos no espaço de uma semana.

A sondagem dá conta que o apoio dos entrevistados ao partido de Johnson é de 44%, menos quatro pontos do que na semana passada, e de 38% ao Partido Trabalhista, mais cinco.

O último líder conservador que registou uma queda tão acentuada na sua vantagem foi David Cameron durante a campanha para as legislativas de 2010.

Uma sondagem do jornal Daily Mail mostra ainda que o índice de aprovação de Johnson caiu de 19% para menos de 1% em apenas alguns dias.