“O voo #SQ321 da Singapore Airlines, que viajava de Londres (Heathrow) para Singapura, em 20 de maio de 2024, encontrou forte turbulência durante o trajeto. O avião foi desviado para Banguecoque e aterrou às 15h45, horário local, de 21 de maio de 2024", disse a companhia aérea num comunicado, confirmando que "há feridos e uma morte a bordo do Boeing 777-300ER”.

Um cidadão britânico de 73 anos foi o passageiro identificado como tendo falecido, isto após um ataque cardíaco.

Perante este episódio, a companhia aérea diz ainda que está a trabalhar "com as autoridades locais da Tailândia para fornecer a assistência médica necessária e enviará uma equipa a Banguecoque para prestar qualquer assistência adicional necessária”.

O que aconteceu durante o voo?

De acordo com relatos da Reuters, a aeronave decolou de Londres às 22h38, horário local, na segunda-feira e posteriormente os dados mostram que o Boeing terminou de cruzar o Mar de Andamão, aproximando-se da Tailândia.

De forma abrupta, e após 11 horas de voo, o avião desceu rapidamente de uma altitude de cerca de 37.000 pés para 31.000 em apenas cinco minutos.

De acordo com o especialista português José Correia Guedes, antigo Comandante da TAP, o "Boeing 777ER da Singapore entrou em turbulência severa", salientando que este tipo de turbulência "de Ar Limpo CAT pode ocorrer nas proximidades das correntes de jato (jet streams) e é imprevisível".

Na sua rede social X, José Correia Guedes diz ainda que os "pilotos podem detetar e evitar turbulência severa associada a tempestades com recurso ao radar de bordo, mas nada podem fazer para prevenir CAT", referindo também que "passageiros e tripulantes que não estejam sentados e amarrados com o cinto de segurança podem ser projetados para o lado ou de encontro ao teto do avião com graves consequências".

Vìdeos e fotos a confirmarem

Entretanto, começaram já a surgir fotos e vídeos do incidente, num deles é possível ver “uma comissária de bordo a ser atirada para o teto do avião após a violenta turbulência”.

Dzafran Azmir, um estudante de 28 anos a bordo do voo, contou à Reuters tudo o que se passou: "De repente, o avião começou a inclinar-se e houve tremores, então comecei preparar-me para o que estava a acontecer e de repente houve uma queda muito dramática. Todos os que estavam sentados e sem cinto de segurança foram lançados imediatamente para o teto."

“Algumas pessoas bateram com a cabeça nas cabines de bagagem, atingiram os locais onde estão as luzes e as máscaras e romperam-nas”, disse.

Incidentes com Boeing

Este avião da Singapore Airlines tinha 16 anos e é um dos 23 que a companhia tem, sendo que de acordo com a Aviation Safety Network este é o sétimo acidente da Singapore Airlines.

Já no início deste ano, um jato Boeing Co. 737 Max operado pela Alaska Airlines fez uma aterragem de emergência no Aeroporto Internacional de Portland depois da explosão de uma janela e de uma parte da fuselagem do avião.

Em março, um Boeing 787 da LATAM Airlines de Sydney, Austrália, e que viajava para Auckland, Nova Zelândia, sofreu uma queda brusca de altitude, fazendo com que vários passageiros voassem para o teto da cabina, ferindo dezenas.