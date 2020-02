Porquê? É a pergunta que mais se repete quando uma gravidez é interrompida sem causa aparente, o que acontece, segundo as estatísticas, em entre 20 e 25% dos casos. Um número mais reduzido de mulheres, 1% do total, mas ainda assim significativo em termos absolutos, passa por três ou mais abortos sem que muitas vezes seja claro porquê.

Uma situação que pode mudar com os avanços que estão a acontecer nos testes genéticos. Um novo método, que combina várias tecnologias de despiste genético, está a ser testado no Centro de Fertilidade da Universidade de Columbia em Nova Iorque e promete respostas mais rápidas e baratas. Em concreto, respostas em quatro horas e um custo abaixo de de 200 dólares. Para se poder comparar, alguns dos testes existentes no mercado custam cerca de 6000 dólares.

“A perda de uma gravidez é algo incrivelmente devastador de lidar para quem passa por isso, mas do ponto de vista médico e científico é uma caixa negra", afirma Zev Williams, diretor do Centro de Fertilidade da Universidade de Columbia, em entrevista à NBC News. É essa caixa negra que a comunidade científica procura agora desvendar.

Para as mulheres e casais que passem por uma situação de aborto, o novo método permite responder - em poucas horas - mediante testes realizados à placenta qual a razão ou razões que determinaram que a gravidez não avançasse. O que o teste traz de novo é uma resposta - não sendo certo que, dada a variedade de situações, tal signifique uma solução para prevenir futuros abortos.