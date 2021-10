“Estamos a mostrar solidariedade ao Estado e à sociedade no esforço conjunto de neutralização da desinformação disseminada por negacionistas”, afirmou à agência noticiosa France-Presse (AFP) Arnas Marcinkus, presidente da Associação de Imprensa ‘Online’ da Lituânia.

“O sucesso da campanha de vacinação deve ser a nossa causa comum, sem excluir o Governo ou a imprensa. Todos nós precisamos de soluções para sair da pandemia”, acrescentou.

Cerca de 71% dos adultos neste país de 2,8 milhões de habitantes foram vacinados com as duas doses contra a covid-19, uma taxa mais alta do que a de muitos países vizinhos na Europa Central e Oriental.

No entanto, os novos casos de contaminação aumentaram nos últimos dias.

Em outubro, o parlamento lituano aprovou um bónus de 100 euros para as pessoas com mais de 70 anos que forem vacinadas.

Segundo os dados oficiais mais recentes, desde o início da pandemia, a Lituânia contabilizou mais de 373 mil casos de covid-19 (a média diária de novas infeções ultrapassa os 2.000) e quase 5.500 mortes (média de 30 nos últimos dias).

A covid-19 provocou pelo menos 4.910.200 mortes em todo o mundo, entre mais de 241,48 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse (AFP).

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.