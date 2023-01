O Portal das Finanças ficou indisponível esta manhã, sem que os utentes pudessem ter acesso. Em causa esteve um problema técnico, segundo revelou o Ministério das Finanças.

"Por motivos de ordem técnica, o Portal das Finanças está indisponível. A AT está a trabalhar para repor o seu funcionamento com a maior brevidade possível", informaram as finanças em comunicado enviado às redações.

Qualquer cidadão que tentasse aceder iria parar a uma página de erro.

(Notícia atualizada às 13h30)