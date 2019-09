“Lembrem as pessoas o que aconteceu em 2015. O que contou não foi a coligação ter ganho ou o partido com mais votos. O que contou foi a soma dos deputados no parlamento. Por isso é que nasceu a ‘geringonça’ e por isso é que os deputados do CDS são essenciais. Os deputados do CDS somam e sem a soma dos deputados do CDS a maioria será de esquerda”.

A todos pediu que tenham a noção de que “se o CDS não eleger os seus deputados”, os eleitos serão os “deputados do PS, do BE, do PCP e do PAN”.

Paulo Portas esteve esta semana numa ação de campanha em Aveiro, para apoiar a candidatura de João Almeida, de que é mandatário, estando ainda em aberto a sua presença ao lado da presidente do partido.

Na quarta-feira, Assunção Cristas disse já ter combinado com o ex-vice-primeiro-ministro, que tem “uma agenda muito, muito complicada”, a sua entrada na campanha, faltando definir a data, que não foi ainda divulgada.

A presença de Paulo Portas numa ação de campanha para as legislativas, naquele dia, afirmou a líder, prova que, no partido, “todos estão a trabalhar no mesmo sentido”.