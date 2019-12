Segundo o Jornal de Notícias, fonte do Comando Metropolitano da PSP do Porto referiu que à primeira hora de quinta-feira se "registaram 'situações anómalas' e alguns 'distúrbios pontuais' protagonizados pelos adeptos holandeses, que provocaram 'estragos materiais', não discriminados".

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto afirmou, contudo, que não registou nenhuma ocorrência, não tendo sido detido ninguém nem havendo feridos a registar.

A PSP vai reforçar a segurança no Porto, contando com mais de 300 agentes e também com "spotters" da Holanda. Estão previstos cerca de três mil adeptos do país.

Este reforço policial acontece duas semanas depois dos incidentes ocorridos na Baixa da cidade, que envolveram adeptos ingleses e belgas, do Wolverhampton e do Standard Liège.

O FC Porto procura assegurar hoje um lugar nos 16 avos de final da Liga Europa de futebol, na receção ao Feyenoord, na derradeira jornada do grupo G, e juntar-se a Benfica, Sporting e Sporting de Braga.

Os ‘dragões’ recebem os holandeses a partir das 20:00, num encontro em que lhes basta vencer para avançar na prova, sendo que o empate até pode ser suficiente, desde que os suíços do Young Boys não vençam no terreno dos escoceses do Rangers.

Os ‘azuis e brancos’ estão no segundo lugar do grupo, com sete pontos, os mesmos do Young Boys e menos dois do que o líder Rangers, enquanto o Feyenoord é último, com cinco.

Na liderança do grupo G, com oito pontos, está o Rangers, que esta quinta-feira recebe o Young Boys, na sexta e última jornada.