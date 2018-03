O Bloco de Esquerda do Porto classificou hoje como "inaceitável" o atraso do pagamento de salários" referentes a fevereiro na União de Freguesias do Centro Histórico da cidade, condenando um "incumprimento tão flagrante da lei laboral em vigor".

Em comunicado do Bloco de Esquerda descreve que "até ao momento, apenas 50% dos vencimentos relativos ao mês de fevereiro foram pagos, tendo sido proposto o pagamento faseado dos restantes 50%" e, além de lamentar a situação, também se solidariza com os trabalhadores.

"O Bloco de Esquerda considera inaceitável que, sendo a União de Freguesias uma entidade pública, incumpra tão flagrantemente a lei laboral em vigor e os compromissos assumidos com os seus trabalhadores", lê-se na nota da concelhia bloquista.

Questionado pela Lusa segunda-feira, o presidente da União de Freguesias do Centro Histórico, António Fonseca, adiantou que o visto do Tribunal de Contas que permite à câmara transferir verbas para as freguesias, no âmbito dos contratos interadministrativos, "chegou na sexta-feira e entre hoje e amanhã [referindo-se ao dia de hoje] o restante 50% do salário dos trabalhadores [da União de Freguesia] vai ser pago".

Mas para o Bloco de Esquerda, esta situação é "inaceitável" porque, argumentam, "a primeira responsabilidade de qualquer Junta de Freguesia é para com os direitos laborais dos seus trabalhadores e trabalhadoras, nomeadamente o atempado pagamento dos seus vencimentos".

O Bloco de Esquerda refere que "as despesas relacionadas com o pagamento de salários relativos ao ano de 2018 foram orçamentadas e aprovadas quer pelo executivo da Junta, quer pela Assembleia de Freguesia, no passado mês de dezembro".

"É falacioso o argumento utilizado pelo Presidente da Junta para justificar este incumprimento, uma vez a transferência de verbas para as autarquias, no âmbito dos contratos interadministrativos com a câmara, não se destina ao pagamento de salários ou de despesas correntes da Junta de Freguesia, mas sim para assegurar a prestação de serviços decorrentes da respetiva delegação de competências", dizem os bloquistas que exigem que se proceda à "imediata regularização" do pagamento dos salários.

"[O Bloco de Esquerda] manifesta ainda a sua solidariedade a todos os trabalhadores e trabalhadoras desta União de Freguesias, reafirmando o seu total empenho e disponibilidade para uma rápida regularização desta situação, a todos os níveis, inaceitável. António Fonseca e o movimento Rui Moreira: Porto, o Nosso Partido devem explicações sobre esta situação à cidade e à União de Freguesias, com a máxima urgência", conclui o Bloco de Esquerda.

Já António Fonseca, também à Lusa, recordou que recebe 180 mil euros da câmara do Porto e que a verba que é atribuída pelo Estado "é insuficiente".

"Ou vamos ter mais competências, com o respetivo envelope financeiro, ou será necessário avaliar bem a situação de manter alguns postos de trabalho", concluiu, acrescentando que 77% do orçamento da sua união de freguesias são para salários.