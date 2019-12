Na semana passada, o presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, garantira para "breve" novidades sobre que navio poderá abastecer as Flores, sendo este agora o "objetivo prioritário", quase dois meses após a passagem do furacão "Lorenzo".

"Será em função dos dados que resultem deste trabalho que vai ser possível avaliar que navio é que pode operar ali", acrescentou o governante, explicando que somente após o edital do capitão se poderia avançar para a fase seguinte.

Durante a passagem do “Lorenzo” pelos Açores, em outubro, foram registadas 255 ocorrências e 53 pessoas tiveram de ser realojadas.

O furacão causou a destruição total do porto das Lajes das Flores, estimando-se que o prejuízo registado possa ascender, neste caso em concreto, a mais de 190 milhões de euros.

No total, o mau tempo provocou prejuízos de cerca de 330 milhões de euros no arquipélago, segundo o Governo Regional dos Açores, sendo que o Governo da República irá assumir 85% desse valor.

As ilhas das Flores e do Corvo, no grupo ocidental do arquipélago, estão com dificuldades no envio e receção de produtos e mercadorias, pese embora o porto comercial do Corvo tenha passado incólume pelo fenómeno.