“Deixará de haver camiões parados na envolvente das entradas do mercado, aliviando portanto substancialmente as ruas circundantes e, como tal, o fluxo em grande área da cidade”, vincou.

Apesar de a obra arrancar a 20 de agosto, as primeiras alterações ao trânsito, designadamente mudanças de sentidos de circulação em algumas ruas envolventes, acontecem já a partir de a próxima terça-feira.

Segundo a nota da câmara, a primeira fase das alterações assenta na inversão do sentido nas ruas da Firmeza, de Anselmo Braancamp e do Moreira.

A Rua da Firmeza passa a dar entrada na baixa, adotando o sentido nascente-poente, na Rua de Anselmo Braancamp o trânsito passa a ser feito no sentido ascendente (sul-norte) e a Rua do Moreira passa a dar escoamento para a saída da cidade, pelo que o trânsito será feito no sentido poente-nascente.

Também a rede da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) sofre algumas modificações, nomeadamente com a criação de duas novas paragens com abrigos que vêm substituir as que vão ser suprimidas para respeitar a nova orientação da circulação.

São desativadas duas paragens na Rua Formosa e passam a funcionar duas novas na Rua de Fernandes Tomás, respeitante às linhas 301, 305, 401, 700, 800, 801, 7M e 8M.

Contudo, os impactos no trânsito devido à construção do túnel serão minimizados com outras medidas a implementar na segunda fase, com efeitos a partir de 20 de agosto, com o corte do trânsito automóvel e de peões na Rua Formosa, entre as ruas de Sá da Bandeira e Santa Catarina e a introdução de dois sentidos de trânsito na Rua de Fernandes Tomás.

A empreitada de restauro e modernização do Mercado do Bolhão foi adjudicada ao agrupamento Alberto Couto Alves S.A. e Lúcio da Silva Azevedo & Filhos S.A., por mais de 22 milhões de euros, tendo sido "consignada oficialmente" a 15 de maio de 2018, prevendo-se um prazo de dois para a conclusão dos trabalhos.

Já a empreitada do túnel de acesso à cave do mercado foi adjudicada no fim de fevereiro à empresa Teixeira Duarte, por cerca de 4,4 milhões de euros.