O Porto de Aveiro lançou hoje um concurso público de 5,4 milhões de euros para requalificar a Avenida Marginal do Porto de Pesca do Largo de Aveiro (cais dique), visando também evitar inundações e melhorar a segurança.

De acordo com fonte do porto de Aveiro, o procedimento publicado hoje em Diário da República (DR) "tem como objetivo principal qualificar e valorizar aquela importante infraestrutura portuária, bem como prevenir a ocorrência de inundações parciais verificadas".

Segundo fonte do porto de Aveiro, a intervenção também visa "contribuir para a melhoria da segurança na circulação de pessoas e viaturas, através da criação de um corredor ciclável, com o alteamento do coroamento da retenção marginal e a instalação de válvulas de maré".

As propostas para concorrer ao concurso devem ser apresentadas até 14 de outubro e a empreitada tem o prazo estimado de um ano, e "englobará obras de demolição, pavimentação, sinalização, estruturas, retenções marginais, drenagem, rede de eletricidade e telecomunicações, paisagismo e rede de combate a incêndio".

A infraestrutura portuária em causa é utilizada pela frota nacional da pesca do largo, localizando-se na sua envolvente várias empresas do setor da pesca, processamento, congelamento, embalagem e distribuição de pescado.