O Porto e outras 19 cidades europeias receberam hoje o rótulo da União Europeia (UE) para cidades inteligentes e com esforços para a neutralidade climática, que permitirá financiamento público e privado para tal objetivo, anunciou a Comissão Europeia.

“Hoje, 20 cidades receberam o rótulo de missão da UE para cidades inteligentes e com impacto neutro no clima”, distinção que “recompensa os planos das cidades para alcançar a neutralidade climática até 2030 e visa facilitar o acesso a financiamento público e privado para atingir este objetivo”, divulgou o executivo comunitário em comunicado de imprensa.

Num total de 53 cidades da Europa com tal selo, as 20 agora premiadas são o Porto (Portugal), Aachen e Münster (Alemanha), Trikala (Grécia), Miskolc (Hungria), Eilat (Israel), Bolonha, Bérgamo, Milão, Prato e Turim (Itália), Liepāja (Letónia), Haia (Países Baixos), Bucareste e Suceava (Roménia), Liubliana e Kranj (Eslovénia), Gotemburgo, Gävle e Umeå (Suécia).

Desta lista, já faziam parte as cidades portuguesas de Lisboa e Guimarães, sendo o Porto a terceira no país.

Citada pela nota, a comissária responsável pela Inovação, Investigação, Cultura, Educação e Juventude, Iliana Ivanova, salientou que “o rótulo da Missão da UE assinala os passos corajosos dados por estas 20 cidades para alcançar a neutralidade climática”, para um “futuro sustentável e resiliente”.

O rótulo em causa dá acesso à Plataforma de Capital da Cidade Climática, um recurso financeiro internacional criado em junho de 2024 que conta com capital privado, sendo que as cidades escolhidas também podem beneficiar de empréstimos de dois mil milhões de euros do Banco Europeu de Investimento.

Estima-se que as cidades sejam responsáveis por mais de 70% das emissões globais de dióxido de carbono e que consumam mais de 65% da energia mundial, pelo que a iniciativa comunitária visa apoiar os territórios europeus a tornarem-se neutros em termos climáticos até 2030, em linha com as prioridades da UE.